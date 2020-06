Глава Якутии с мэром Якутска выполнили долг

View this post on Instagram

Сегодня знаменательный день, по всей нашей стране началось общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Вместе с главой Якутска Сарданой Авксентьевой сходил на избирательный участок и выполнил свой гражданский долг. Это поворотный момент в истории и развитии нашего государства, и одно из самых значимых событий для каждого гражданина нашей страны. В республике все готово для проведения общероссийского голосования. Оно уже идёт в отдалённых и труднодоступных районах. В городах и сёлах открыто более 800 участков, на которые в течение всей недели можно прийти и проголосовать. Такой порядок сделан для того, чтобы исключить скопление людей, обеспечить полную безопасность при голосовании. Каждый гражданин может проголосовать. Это наше право и гражданский долг. Мы, якутяне, всегда были и остаёмся активными гражданами. И сейчас у нас есть возможность показать пример солидарности и ответственности за судьбу своей Родины. Уверен, жители республики не останутся в стороне и воспользуются своим гражданским правом. Я призываю вас, уважаемые якутяне, сказать свое веское слово за благополучие всех россиян, за процветание нашей родной России! #ОбщероссийскоеГолосование #поправкивКонституцию #КонституцияРФ #РоссияГолосует #Россия #Якутия #СахаСирэ