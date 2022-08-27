Глава Якутии: С днем нашего кино!

Глава Якутии Айсен Николаев в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил:

Сегодня мы отмечаем праздник, который в последние годы стал профессиональным праздником для сотен якутян — День российского кино. У нас в Якутии кино не только любят смотреть, но и снимать. Снимать с успехом, получая престижные кинонаграды и любовь зрителей, выходящую за пределы республики. В этом году в Якутии выходят около 20 фильмов, которых уже ждут зрители.

Мы и дальше будем поддерживать наше кино, в том числе и открывая новые кинотеатры. С сегодняшнего дня три якутских кинопроектора начинают работать в сельских кинотеатрах. До конца года они будут установлены уже в 10 населенных пунктах Якутии.

В эти дни все мы болеем за фильмы из Якутии, участвующих в кинофестивалях российского и международного уровней. Так, в программу Московского международного кинофестиваля вошел фильм Дмитрия Давыдова «Эдэр саас». Фильм «Дьулуур: Мас-рестлинг» вошел в программу кинофестиваля в Казани, а картина «Сэрии оҕолоро» участвует в международном кинофестивале в Перми. Пожелаем им успеха!