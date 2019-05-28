Глава Якутии рассказал об основных направлениях в сфере образования

Глава Якутии Айсен Николаев уверен, что реальные запросы людей в качественном образовании, современные вызовы и конкуренция требуют обновления всей системы непрерывного образования – от детского сада до организации учебы взрослого населения.

Ил Дархан ставит амбициозную задачу – сделать прорыв и к 2024 году войти в число 15 лучших регионов страны по качеству образования. Для этого в регионе будут строиться детские сады и новые школы, в первую очередь, взамен аварийных.

Сегодня в республике сохраняется 100%-й охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2018 году начата работа по обеспечению местами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – введен в эксплуатацию 21 детский сад на 2 013 мест, в том числе 535 мест для ясельных групп. Из них в рамках государственно-частного партнерства введено 4 детских сада в г. Якутске и в с. Хатыстыр Алданского района.

В 2018 году создано 4 детских технопарка – в г. Мирный, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Жиганском районах. Также в прошлом году введено 10 новых школ на 2 135 мест. В целях ликвидации второй смены, большое внимание в этом направлении уделяется столице республики. Так, в Якутске в 2018 году введено 5 объектов общего образования на 1535 мест: СОШ №35; национальная школа «Айыы Кыhата»; здание «Саха политехнического лицея» и начальных классов СОШ №27; СОШ №25.

Одна из ключевых задач в сфере образования – создание цифровой образовательной среды во всех учебных заведениях, в полной мере используя расширение доступности быстрого Интернета в республике. Предоставить каждому ребенку возможность раскрыть свой талант, привить технологические и предпринимательские навыки должно развитие системы дополнительного образования, работы с одаренными детьми.

Сегодня в с. Октемцы Хангаласского улуса ведется строительство комплекса Малой академии наук, аналога сочинского образовательного центра «Сириус». В Якутске строится Международная арктическая школа. В Табаге начнет строиться круглогодичный детский центр «Полярная звезда». К 2024 году планируется открытие республиканской специализированной IТ-гимназии. До 2024 года в республике будет создан центр опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских в колледжах, оснащенных современной материально-технической базой.

«Главная цель – повышение качества образования для всех детей, рост их конкурентоспособности. Недопустимо, чтобы в будущем они, не обладая современными компетенциями, оставались в стороне от развития сильной экономики, в качестве только наблюдателей. Якутяне должны быть востребованы в высокооплачиваемых отраслях, иметь возможность открывать свое дело, развивать собственный бизнес. Это вопрос благополучия народа, надо выходить из ситуации не востребованности, в которой многие наши люди, к сожалению, сейчас находятся», — уверен Глава Якутии.

Переформатирование образовательной среды должно идти с участием вузов, академической и прикладной науки республики, в партнерстве с бизнесом как заказчиком кадров, инноваций и технологий. Президент России Владимир Путин дал поручение, чтобы один из научно-образовательных центров по национальному проекту «Наука» обязательно был создан в арктическом регионе страны. Конкуренция за право создания НОЦ очень высокая. Правительству поручено подготовить заявку на участие в конкурсе с проектом Научно – образовательного центра, который объединит СВФУ, Академию наук республики, институты Якутского научного центра. Экология и климат, промышленное освоение, включая геологию материковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энергетика – таковы основные направления прикладных исследований в рамках проекта.

Еще один конкурсный проект – создание Научного центра мирового уровня «Полюс холода», который должен стать центром разработки новых материалов и технологий для Арктики, биотехнологий и исследований. Якутская наука обладает уникальными компетенциями во многих областях. И этот потенциал должен быть задействован для достижения лидерства республики и повышения качества жизни людей в условиях Севера.