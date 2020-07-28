28.07.2020
11:05
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Коронавирус

Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 28 июля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса.

Из них 39 в Якутске, 1 – в Верхневилюйском, по 3 — в Ленском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Несоблюдение элементарных мер приводит к распространению коронавирусной инфекции.

За последние сутки выздоровело 48 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1 227 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 295 249 тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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