Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 28 июля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса.

Из них 39 в Якутске, 1 – в Верхневилюйском, по 3 — в Ленском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Несоблюдение элементарных мер приводит к распространению коронавирусной инфекции.

За последние сутки выздоровело 48 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1 227 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 295 249 тестов на коронавирусную инфекцию.