Глава Якутии рассказал о планах по запуску национального биопарка

В Якутии приступили к разработке Стратегии развития системы здравоохранения до 2030 года. Она будет коррелировать с мероприятиями Десятилетия здравоохранения, объявленного в республике с 2021 до 2030 гг. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев сегодня, 6 июля, на заседании совета по местному самоуправлению.

Очередное заседание совета по местному самоуправлению прошло в режиме видеосвязи. На этот раз в ходе него обсудили реализацию мероприятий Года здоровья и Десятилетия здоровья в Республике Саха (Якутия).

Айсен Николаев ознакомился с ходом работ по укреплению общественного здоровья в районах и городских округах, а также поставил новые задачи, в том числе в рамках указа главы республики о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения, изданного 31 марта текущего года.

«Задачи на десятилетия поставлены масштабные. Сбережение и приумножение здоровья якутян определены ключевым приоритетом для республики на предстоящие годы. Об этом я говорил в своем послании в декабре 2020 года. Это формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью, создание комфортной среды проживания, инфраструктуры здорового образа жизни, внедрение модели здорового питания как для взрослых, так и для детей. Безусловно, на новый уровень развития должна выйти система здравоохранения», — подчеркнул он.

Среди важных задач на предстоящие годы глава назвал обеспечение 100%-м охватом целевыми профилактическими осмотрами, создание трехэтапной системы медицинской реабилитации, внедрение профилактической и персонализированной модели медицинской помощи, проведение скрининга наиболее распространенных онкологических заболеваний, обеспечение здравоохранения высококвалифицированными кадрами, усиление роли науки, развитие биомедицинских и клеточных технологий.

Айсен Николаев выразил уверенность, что ввод крупнейших медицинских объектов, Кардиологического и онкологического центров, реконструкция Национального центра медицины, строительство Клинической инфекционной больницы, повысит доступность для якутян высокотехнологичной медицинской помощи.

Он рассказал о планах по запуску национального биопарка, который расширит возможности внедрения методов диагностики наследственных заболеваний, созданию телемедицинской сети «Здоровая Якутия». Первым этапом этой платформы, по его словам, станет создание цифрового ресурса для сопровождения диспансерного наблюдения людей, которые переболели коронавирусом.

Также глава заявил, что министерством здравоохранения республики разрабатывается Стратегия развития системы здравоохранения до 2030 года, которая будет коррелировать с мероприятиями Десятилетия здравоохранения, и поручил главам районом и городских округов при участии граждан разработать на своем уровне муниципальную программу укрепления общественного здоровья.

«Цели и задачи десятилетия здоровья, коллеги, очень масштабны и многогранны, поэтому необходима вовлеченность каждого муниципального образования. Я прошу вас, уважаемые главы, разработать и утвердить муниципальную программу укрепления общественного здоровья на уровне ваших муниципальных образований. При этом считаю абсолютно важным руководствоваться ожиданиями людей, вовлекать в процессы граждан, бизнес и общественность, в особенности в тех вопросах, которые касаются создания системы здорового образа жизни», — призвал Айсен Николаев.

Отдельное внимание на заседании также уделили борьбе с новой коронавирусной инфекцией, вакцинации населения, диспансеризации переболевших COVID-19, которая началась с 1 июля по решению президента страны Владимира Путина.