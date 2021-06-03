Глава Якутии рассказал о крупнейших транспортных проектах

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась деловая сессия «Транспортный каркас экономики». Её ключевой темой стали задачи государства по формированию инфраструктурных условий для обеспечения ресурсных потоков в целях развития экономики. В работе сессии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта России Виталий Савельев, руководители системообразующих российских компаний в области транспорта и перевозок, их коллеги из зарубежья, главы российских регионов.

С сообщением о важнейших для Северо-Востока страны транспортных проектах выступил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Безусловно, транспортный каркас страны, его укрепление невозможны без развития транспортной связанности. С этой точки зрения Республика Саха (Якутия), которая занимает 20% нашей страны, решает сегодня колоссальные задачи. Благодаря Президенту и Правительству России в последние годы делается очень много. Построены тысячи километров железных и автомобильных дорог. Только за прошлый год в республике отремонтировано 500 с лишним километров автомобильных дорог – федеральных, региональных, муниципальных. Конечно, не хватает одного маленького пазла в 3 км – Ленского моста. Я уверен, что при поддержке того решения, которое было принято на Правительственной комиссии, мы в ближайшее время стартуем с началом строительства моста. И в поставленные Правительством сроки, к концу 2024 года – началу 2025 года, Ленский мост у нас будет введен», — сказал Глава Якутии.

Концессионный проект строительства мостового перехода через реку Лена в районе Якутска реализуется Якутией по поручению Президента РФ Владимира Путина совместно с Госкорпорацией «Ростех» и Группой «ВИС». Ввод мостового перехода обеспечит прирост валового регионального продукта на 2,5–3% и приток более 200 млрд инвестиций в несырьевые проекты на территории Якутии. По прогнозам, поступления от НДПИ в федеральный бюджет от разработки месторождений в зоне тяготения мостового перехода составят 13,4 млрд рублей в год, с учётом запасов Северного широтного пояса от разработки новых месторождений — 18,5 млрд рублей в год. Начиная с 2021 года финансирование проекта предлагается обеспечить за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов – нового инструмента развития субъектов Российской Федерации, предложенного Президентом В.В. Путиным.

Глава Якутии также коснулся еще одной темы, которая имеет огромное значение для развития угледобывающей отрасли Якутии, – модернизации Восточного полигона БАМа. «Самая серьёзная проблема сегодня для быстрого развития наших угольных проектов – это Восточный полигон. У нас есть полное понимание здесь со стороны Правительства, есть понимание со стороны РЖД. Я очень рад, что 1 июня Президент подписал решение о создании Комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть уже предложение, оно направлено на развитие Эльгинского угольного проекта. Это крупнейший инвестиционный проект, который реализуется на территории республики, при этом — без привлечения государственных средств. Уже в следующем году Эльга станет крупнейшим угольным разрезом мира», — подчеркнул Айсен Николаев.

Проект по развитию Эльгинского угольного комплекса является одним из ключевых в рамках Программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Месторождение обладает запасами более 2,2 млрд тонн твердого коксующегося угля. Кроме того, в завершающей стадии реализации находятся проекты Группы компаний «Колмар»: горно-обогатительные комплексы «Денисовский» и «Инаглинский», ремонтно-производственная база и терминал «ВаниноТрансУголь». В ближайшие год-два компания достигнет проектных показателей – 22 миллиона тонн добычи качественных коксующихся углей. Ожидается, что проекты УК «Колмар» вкупе с Эльгинским проектом создадут к 2024 году дополнительно более 10 000 новых рабочих мест и увеличат объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в шестикратном размере.