Глава Якутии работает в Вилюйском улусе

Сегодня, 20 апреля глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ работает в посёлке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, сообщает его пресс-секретарь Афанасий НОЕВ. Глава республики посетит производственные объекты Якутской топливно-энергетической компании, жилой комплекс «Красная горка» и Кысыл-Сырскую СОШ, в котором завершён второй этап реновации. В завершение рабочей поездки Айсен Николаев примет участие в торжественной сварке первого стыка Магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — 84 км»

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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