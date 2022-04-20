20.04.2022
11:40
241
Якутия
Глава Якутии работает в Вилюйском улусе
Сегодня, 20 апреля глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ работает в посёлке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, сообщает его пресс-секретарь Афанасий НОЕВ.
Глава республики посетит производственные объекты Якутской топливно-энергетической компании, жилой комплекс «Красная горка» и Кысыл-Сырскую СОШ, в котором завершён второй этап реновации.
В завершение рабочей поездки Айсен Николаев примет участие в торжественной сварке первого стыка Магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — 84 км»
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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