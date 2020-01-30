Глава Якутии работает в Томпонском районе

Сегодня, 30 января, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ работает в Томпонском районе.

В рамках рабочей поездки он побывает в оленеводческом селе Тополиное и примет участие в торжественном открытии нового здания детского сада «Оленёнок».

В п. Хандыга Ил Дархан встретится с жителями дома, включённого в первый этап переселения граждан из аварийного жилья, осмотрит ход строительства многоквартирных домов по данной программе и здания Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учащихся им. В.А. Штырова.

Также руководитель региона возложит цветы к бюсту Героя Советского Союза Фёдора ОХЛОПКОВА и примет участие в торжественном открытии здания Томпонской районной библиотеки.

По итогам рабочей поездки, Айсен Николаев проведёт совещание о ходе исполнения поручений Главы РС(Я) по Томпонскому району.