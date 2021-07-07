Глава Якутии работает в селе Кюёрелях Горного улуса

Сегодня, 7 июля, глава Якутии Айсен Николаев работает в Горном районе, об этом сообщил его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

В первой половине дня Айсен Николаев посетит с. Кюёрелях, где возник крупный лесной пожар. Руководитель встретится с пожарными-добровольцами и проведёт заседание КЧС по вопросам тушения лесных пожаров на территории Горного улуса.

Вечером этого дня глава республики примет участие в торжественной церемонии открытия XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в селе Бердигестях Горного района.