15.04.2021
10:15
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Якутия

Глава Якутии работает в Мирнинском районе

Сегодня, 15 апреля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ работает в Мирнинском районе.

Руководитель региона проведёт заседание Оперативного штаба при Главе РС(Я) по эпидемиологической ситуации в Мирнинском районе и примет участие в форумe АК АЛРОСА «Будущее алмазных городов».

На форуме будут обсуждены вопросы развития в алмазных городах Мирный и Удачный здравоохранения, транспортной инфраструктуры, культуры и досуга, а также строительства жилья, сообщил пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий НОЕВ.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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