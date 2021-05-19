Глава Якутии работает в Мирнинском районе

Сегодня, 19 мая, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ работает в Мирнинском районе, сообщает пресс-секретарь главы Афанасий НОЕВ. В рамках рабочей поездки глава республики совместно с руководством ПАО «РусГидро» осмотрит объекты электросетевого хозяйства в п. Чернышевский и п. Светлый. В г. Мирный руководитель республики примет участие в освящении Православного культурно-просветительского центра, строительство которого инициировано по просьбе общественности с благословения архиепископа Якутского и Ленского Романа и при финансовой поддержке АК «АЛРОСА» (ПАО). 20 мая Ил Дархан примет участие в заседании хозяйственного актива АК «АЛРОСА» (ПАО).

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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