28.12.2019
10:02
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Якутия
Глава Якутии работает в Мегино-Кангаласском улусе
Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 28 декабря, работает в Мегино-Кангаласском улусе.
В рамках рабочей поездки Ил Дархан в п. Нижний Бестях проверит ход строительства спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном, в с. Майя –многофункционального культурно-досугового комплекса им. Д.Ф. Ходулова.
Айсен Николаев также примет участие в торжественном открытии нового здания Харанской спортивной средней общеобразовательной школы им. И.Г. Игнатьева, встретится с воспитанниками и сотрудниками Мегино-Кангаласского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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