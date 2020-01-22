22.01.2020
12:20
99
Якутия
Глава Якутии работает в Эвено-Бытантайском улусе
Сегодня, 22 января, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ работает в Эвено-Бытантайском улусе.
В рамках рабочей поездки он ознакомится с работой котельной в селе Джаргалах, животноводческого комплекса «Бытантай», встретится с учащимися и педагогическим коллективом Саккырырской общеобразовательной школы.
Затем в улусной администрации проведет совещание по рассмотрению основных направлений социально-экономического развития Эвено-Бытантайского улуса на период до 2030 года.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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