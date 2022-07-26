Глава Якутии работает в Аллаиховском районе

26 июля глава Якутии Айсен Николаев работает в Аллаиховском районе. Глава республики проверит ход строительства школы на 275 мест в посёлке Чокурдах, посетит объекты Союза семейно-родовых хозяйств Ойотунского наслега и проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства в районе. В рамках рабочего визита глава региона также примет участие в открытии модульного цеха по переработке рыбы ПК КРО «Аллаиха».

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх