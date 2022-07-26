26.07.2022
09:54
238
Якутия
Глава Якутии работает в Аллаиховском районе
26 июля глава Якутии Айсен Николаев работает в Аллаиховском районе.
Глава республики проверит ход строительства школы на 275 мест в посёлке Чокурдах, посетит объекты Союза семейно-родовых хозяйств Ойотунского наслега и проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства в районе.
В рамках рабочего визита глава региона также примет участие в открытии модульного цеха по переработке рыбы ПК КРО «Аллаиха».
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#айсен николаев#Глава Якутии работает в Аллаиховском районе#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.07.2022
0
39
26.07.2022
0
168
26.07.2022
0
82
26.07.2022
0
150
26.07.2022
0
260
26.07.2022
0
297
26.07.2022
0
237
26.07.2022
0
148
26.07.2022
0
240
26.07.2022
0
560
26.07.2022
0
150
26.07.2022
0
764
26.07.2022
0
721
26.07.2022
0
591
26.07.2022
0
1627
25.07.2022
0
721
25.07.2022
0
456
25.07.2022
0
533
25.07.2022
1
1310
25.07.2022
0
367
25.07.2022
0
317
25.07.2022
3
2139
25.07.2022
0
524
25.07.2022
0
441
25.07.2022
0
1171
25.07.2022
0
539
25.07.2022
0
2228
25.07.2022
0
24149
25.07.2022
0
2094
25.07.2022
0
367
25.07.2022
0
716
25.07.2022
0
292
25.07.2022
0
724
25.07.2022
0
507
25.07.2022
0
429
25.07.2022
0
420
25.07.2022
0
349
25.07.2022
0
1303
25.07.2022
0
2027
25.07.2022
0
1484
25.07.2022
0
481
25.07.2022
0
640
25.07.2022
0
356
25.07.2022
0
1800
25.07.2022
0
1303
25.07.2022
0
484
25.07.2022
0
393
25.07.2022
0
918
25.07.2022
0
349
25.07.2022
2
2061
25.07.2022
0
1299
25.07.2022
0
478
25.07.2022
0
711
25.07.2022
0
2112
25.07.2022
0
640
ТОП НОВОСТИ
25.07.2022
0
24110
23.07.2022
0
11301
22.07.2022
1
10333
20.07.2022
0
9883
20.07.2022
0
8985
21.07.2022
1
8628
21.07.2022
1
7613
22.07.2022
0
7140
23.07.2022
0
6566
Добавить комментарий