Глава Якутии работает в Алданском районе

Глава Якутии Айсен Николаев 10-11 февраля будет работать в Алданском районе, сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

Сразу по прилёту Айсен Николаев проверит готовность к открытию горнолыжной трассы в Алдане. В районной администрации глава республики проведёт заседание оперативного штаба по эпидемиологической обстановке в Алданском районе, ознакомится с комплексом принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ходом прививочной кампании.

Вечером в режиме видеоконференцсвязи Айсен Николаев примет участие в работе семинар-совещания Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт». Участники семинара-совещания обсудят вопросы формирования единого проекта развития общественного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

11 февраля Айсен Николаев рассмотрит с перспективы освоения Эльконского месторождения, проведёт совещание по социально-экономическому развитию Алданского района. Осмотрит земельный участок, выбранный под установку памятной стелы «Город трудовой доблести» в Алдане.

Также глава республики побывает в новом здании детского сада «Дельфин», построенного в микрорайоне «Солнечный» города Алдан в рамках реализации национального проекта «Демография».