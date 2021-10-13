13.10.2021
10:52
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Политика
Глава Якутии работает в Абыйском районе
Сегодня, 13 октября, Айсен НИКОЛАЕВ находится в командировке в Абыйском районе. Глава Якутии будет работать в поселке Белая Гора и селе Кэбэргэнэ.
В районном центре руководитель республики ознакомится с ходом реконструкции аэропорта и порядком организации перевозок продовольственных товаров малой авиацией.
В Белой Горе Айсен Николаев также проведет совещание по социально-экономическому развитию района и примет участие в открытии торгово-логистического центра.
В селе Кэбэргэнэ глава республики посетит социально значимые объекты.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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