Глава Якутии работает в Абыйском районе

Сегодня, 13 октября, Айсен НИКОЛАЕВ находится в командировке в Абыйском районе. Глава Якутии будет работать в поселке Белая Гора и селе Кэбэргэнэ.

В районном центре руководитель республики ознакомится с ходом реконструкции аэропорта и порядком организации перевозок продовольственных товаров малой авиацией.

В Белой Горе Айсен Николаев также проведет совещание по социально-экономическому развитию района и примет участие в открытии торгово-логистического центра.

В селе Кэбэргэнэ глава республики посетит социально значимые объекты.