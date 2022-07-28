Глава Якутии провёл приём граждан

Глава Якутии Айсен Николаев 27 июля провёл очередной приём граждан в региональной приёмной Партии «Единая Россия».

Молодая семья Оросиных из села Ытык-Кюёль Таттинского улуса подошла на приём с просьбой помочь в подключении дома к центральному теплоснабжению. «В первый раз подали заявку в прошлом году, как только построили дом, и получили отказ. В этом году направили заявку повторно и опять – отказ. Всего на нашей улице к центральному теплоснабжению не подключено девять домов», – рассказала Татьяна Оросина.

Глава поручил подключить жилой дом к источнику центрального теплоснабжения к началу отопительного сезона. Присутствовавший на приёме генеральный директор ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» Виталий Чикачев пояснил, что молодой семье необходимо направить заявку с приложением всех необходимых документов на электронный адрес предприятия для заключения договора технологического присоединения.

Айсен Николаев также указал на необходимость актуализации схемы теплоснабжения районного центра Таттинского улуса. «Ытык-Кюёль растёт, администрации села необходимо актуализировать схему теплоснабжения, чтобы и остальные дома были подключены к центральному отоплению», – подчеркнул Ил Дархан.

Житель Якутска Андрей Баишев в ноябре 2017 года был включён в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильём. Министр строительства Якутии Павел Кылатчанов и глава города Якутска Евгений Григорьев доложили Айсену Николаеву, что заявитель включён в список получателей жилых помещений. Заседание муниципальной комиссии состоится на следующей неделе, по итогам которой он получит жилищный сертификат.