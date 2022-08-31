Глава Якутии проверил качество ремонта школ в Вилюйской группе улусов

В преддверии Дня знаний глава Якутии, Секретарь Якутского Регионального отделения Партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» в рамках Народной программы Партии и Федерального Партийного проекта «Новая Школа» проверил ход капитального ремонта школ в Верхневилюйске, Нюрбе, Вилюйске в рамках своей командировки по вилюйской группе улусов.

Так, Айсеном Сергеевичем было проверено качество ремонта средней школы №1 имени Степана Васильева в Нюрбе.

«По поручению президента России Владимира Путина по всей стране сейчас идет капитальный ремонт школ. Радует, что работы в гимназии имени Степана Васильева уже закончены, и здание основательно преобразилось. Работы выполнены колоссальные, вплоть до замены окон, плитки, всей сантехники, отопления. Но, что самое главное, вместе с ремонтом было также закуплено новое оборудование на сумму свыше 10 млн рублей. И оснащение гимназии существенно улучшилось. Уверен, что детям с 1 сентября будет комфортно учиться», — отметил Айсен Николаев.

Новый учебный год, который является юбилейным, образовательное учреждение начнёт работать в статусе гимназии. Тем самым, в истории школы начнётся новый этап.

Напомним, на капремонт школ Якутии на 2022–2023 годы было выделено 2,8 млрд рублей. Всего ремонтные работы идут на 58 объектах в 25 муниципальных образованиях и округах. Из них 38 должны быть завершены в 2022 году. В двухгодичную программу входит ремонт и оснащение школ мебелью и оборудованием.

В Верхневилюйске капитальный ремонт республиканского лицея-интерната им. Михаила Андреевича Алексеева практически завершен.

Здание школы заметно преображено — отремонтирована кровля, выполнены работы по утеплению фасада, внутренней отделке. Можно с уверенностью сказать, что школа готова к новому учебному году.

«Пообщался с коллективом школы. Учителя очень рады, что обновлено и оснащение кабинетов школы. Например, кабинет физики пополнился новейшим цифровым оборудованием, о котором, во время учебы, мы не могли и мечтать. А сейчас дети учатся и получают навыки, используя современные образцы техники. При этом тут хранится настоящая история — бережно хранятся приборы, на которых работал сам Михаил Андреевич.



Конечно, есть и проблемные вопросы. При составлении сметы не были учтены дополнительные работы. Поручил выделить необходимые средства на окончание всех работ. Ремонт в одной из образцовых школ республики, которая входит в число лучших по стране, должен быть завершен»- сказал Айсен Николаев.

Так же Айсен Сергеевич осмотрел Вилюйскую школу №1 в котором завершился первый этап капитального ремонта по программе «Модернизации школьных систем образования».