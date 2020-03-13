Глава Якутии провел заседание Антинаркотической комиссии РС (Я)

Глава Якутии Айсен Николаев 13 марта провел очередное заседание Антинаркотической комиссии РС (Я). Открывая совещание, Айсен Николаев отметил, что в настоящее время в стране идет обсуждение проекта Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, основной целью которого определено обеспечение национальной безопасности в сфере контроля над незаконным оборотом наркотиков, защиты личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в данной сфере.

Отмечено, что в проекте приводятся статистические данные, что за последние 10 лет в стране выявлено около 2 млн преступлений, а объем изъятых из оборота запрещенных веществ превысил 400 тонн. Участникам Антинаркотической комиссии РС (Я) рекомендовано ознакомиться с проектом Стратегии и в дальнейшем учесть её положения при работе.

Айсен Николаев также проинформировал участников заседания, что согласно решению Антинаркотической комиссии был разработан законопроект о запрете продажи несовершеннолетним жевательных смесей с содержанием никотина и его производных, который был поддержан народными депутатами и принят в окончательном чтении и уже вступил в законную силу.

Далее участники заседания рассмотрели результаты мониторинга наркоситуации в регионе за 2019 год, которая в целом остается «напряженной», что оценивается как среднее значение. В разрезе муниципальных образований «напряженная» наркоситуация складывается в ряде южных, западных, центральных, заречных районах республики и в городе Якутске, где будут усилены меры по недопущению и пресечению распространения наркотических средств.

Также за прошлый год удельный вес наркопреступлений в регионе составил 25,6% или 102 преступления, об этом сообщил начальник Северо-Восточного линейного управления МВД России Александр Горбунов. В этом году управление усилит выявление и пресечение каналов ввоза наркотических и психотропных веществ на территорию Якутии.

Среди основных проблемных вопросов, касающихся реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, министр здравоохранения Елена Борисова озвучила низкую психологическую мотивацию наркопотребителей, а также недостаточное количество негосударственных организаций, занятых в данной сфере. В этой связи профильным министерствам и муниципальным образованиям поручено усилить поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию лиц, отказавшихся от потребления наркотиков.

