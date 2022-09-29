Глава Якутии провел рабочую встречу с руководством РусГидро 

Глава Якутии Айсен Николаев 29 сентября провёл рабочую встречу с первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро» Романом Бердниковым.

«Для республики энергетика — это важнейшее направление. Благодаря тем решениям, которые мы с вами приняли, у нас реализуются проекты по гибридной энергетике. Мы являемся одними из лидеров в стране. При этом требуют пристального внимания давно назревшие вопросы по консолидации электросетевых активов», — заявил Айсен Николаев

В ходе встречи рассмотрены вопросы создания Единого теплосетевого предприятия (ЕТСП) в Якутске, консолидации электросетевого комплекса Якутии на базе ПАО «Якутскэнерго».

Стороны также затронули вопросы совместного использования и эксплуатации участка технологической дороги от Вилюйского тракта 9 км до Якутской ГРЭС-2. Обсуждены вопросы тарифов, включения воспроизводства редких видов рыб в проектную документацию нового рыбоводного завода в Магаданской области, где на реке Колыма строится Усть-Среднеканская ГЭС.

«У нас есть совместная дорожная карта по движению вперед, мы наметили конкретные сроки реализации дальнейших шагов. Важный момент, который обсуждали на совещании — это консолидация теплового хозяйства в Якутске. Обсудили и ряд текущих вопросов, в том числе по тарифам на электроэнергию. Необходимо сохранить паритет между интересами потребителей и стабильной работой энергообеспечивающих компаний, чтобы энергетика могла успешно функционировать» — сказал по итогам встречи Роман Бердников.