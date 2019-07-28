Глава Якутии провел очередное заседание Координационного совета по предпринимательству

Заседание совещательного органа прошло 26 июля в Правительстве Якутии. На этот раз члены комиссии обсудили законопроект о совершенствовании правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли, а также ознакомились с мерами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

О недостатках законопроекта по совершенствованию правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли, который сегодня находится на рассмотрении в Госдуме, рассказала председатель Союза малого бизнеса Лена Данилова. Из-за принятия документа, считает она, значительное количество предпринимателей Якутска могут лишиться дохода.

«Проект закона запрещает предпринимателям сдавать нестационарные торговые объекты в аренду, отменяет одноразовое продление договора на право размещения и лишает прав на компенсационное место. Такое место предоставляется, если оно предусмотрено утвержденной схемой. При этом в документе отсутствует порядок внесения компенсационных мест», – отметила предприниматель.

Глава Якутии Айсен Николаев озвучил свою позицию по данному вопросу. Он сообщил, что по просьбе городских предпринимателей регион направил в Госдуму и Совет Федерации письмо с отрицательным заключением.

«Мы этот проект не поддерживаем, но понимаем, что определенное упорядочивание в организации нестационарной и развозной торговли необходимо. Вместе с тем пытаться распространить законы, которые предназначены для больших городов, на остальную часть страны неправильно», – сказал он.

Министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких рекомендовала поднять тему на одной из площадок Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Руководитель республики, в свою очередь, поддержал предложение министра и поручил подготовить обращение в адрес полномочного представителя Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

На заседании Координационного совета также выступил руководитель Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики Александр Кондрашин. Он ознакомил членов Координационного совета с работой учреждения, рассказал о мерах поддержки малого бизнеса. В частности, речь шла о привлечении инвестиций, поддержке экспорта, структурировании сделок по государственно-частному партнерству и концессиям.

«Мы помогаем представителям малого бизнеса в привлечении заемного и акционерного финансирования, упаковке проектов. Причем работаем не только с предпринимателями из города Якутска, но и других районов», – подчеркнул он.

Агентство, добавил Кондрашин, работает уже пятый год. За последний год ключевые показатели эффективности учреждения увеличились в два раза.

«По моему поручению в прошлом году Агентство было полностью переформатировано и должно стать главным помощником предпринимателей, в том числе в упаковке проектов. Многие не понимают, но это очень важно при выходе на рынок», – заключил Айсен Николаев.