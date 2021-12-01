Глава Якутии провел личный прием

Глава Якутии Айсен Николаев 1 декабря в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» провёл личный приём граждан. Жители попросили Ил Дархана помочь с подключением частных домов к центральному отоплению, с проведением оптоволоконной линии связи и помощи с возвратом средств за неиспользованные авиабилеты.

«Оперативно реагировать на волнующие жителей республики вопросы и принимать конкретные меры по их решению – одна из наших прямых обязанностей. Власть должна быть открытой, находиться в диалоге с жителями», — отметил Айсен Николаев.

Одной из первых свой вопрос по видеоконференцсвязи главе республики задала жительница села Хайыр Усть-Янского улуса Алёна Готовцева. Она попросила главу республики решить вопрос с подключением частного дома к центральному отоплению.

Айсен Николаев ответил, что в селе Хайыр по инвестиционной программе АО «Теплоэнергосервис» в следующем году к центральному отоплению подключат 25 домов, в том числе и дом семьи Готовцевых, расположенный по ул. Новая, 1.

Нина Березкина спросила о сроках строительства оптоволоконных линий связи в посёлке Эльдикан Усть-Майского района. В поселке есть только спутниковая телефонная связь и нет интернета. Качество связи плохое, при этом тарифы очень высокие.

Глава республики сообщил, что в рамках контракта, заключенного между администрацией Усть-Майского района и ПАО «Ростелеком» в настоящее время ведётся строительство опор линий связи до села Кюпцы Усть-Майского района. Установить их планируют до 15 декабря. Затем будет проложено оптоволокно до посёлка Эльдикан. После завершения строительства ВОЛС в посёлке до конца текущего года появится мобильный интернет 4G.

Многодетная мама Мария Софронеева попросила главу помочь вернуть деньги за авиабилеты, приобретённые в 2020 году. В январе 2020 года их семья приобрела семь авиабилетов по маршруту «Якутск-Симферополь», но из-за пандемии коронавируса, не смогла вылететь на отдых. Авиакомпания предложила семье обменять неиспользованные авиабилеты на ваучеры, однако семья просит вернуть деньги.

Айсен Николаев пообещал помочь в решении данного вопроса и поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики до 20 декабря 2021 года вернуть многодетной семье полную сумму стоимости неиспользованных авиабилетов.