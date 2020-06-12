Глава Якутии прокомментировал свой указ

С учётом снижения коэффициента заболеваемости коронавирусной инфекцией ниже «1» и эффективности реализуемых в республике ограничительных мероприятий Роспотребнадзор Российской Федерации согласовал введение в Якутии с 15 июня снятие ограничений по первому этапу. Об этом сегодня во время утреннего брифинга сообщил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

Соответствующий указ глава республики подписал вчера.

«По первой и второй группам – по арктическим и сельским территориям – практически ничего не меняется. По третьей группе – населённым пунктам, в которых был установлен режим полной самоизоляции, – будет разрешена работа парикмахерских, спа-салонов с учётом предварительной записи и соблюдения всех санитарных требований и норм по дистанцированию. Также будет разрешена работа магазинов, которые расположены на первых этажах жилых зданий, при соблюдении соответствующих требований по дистанцированию, нахождению в торговом зале, исходя из расчёта по 4 квадратных метра на одного покупателя», – отметил Айсен Николаев, комментируя подробности подписанного накануне указа.

Глава подчеркнул, что соответствующие службы муниципалитетов должны провести работу по подготовке к работе магазинов.

Несмотря на послабление ограничительных мер, в третьей группе режим полной самоизоляции продлён до 21 июня включительно. Сохраняются требования по обязательному масочному режиму, а также по самоизоляции тех, кто прибывает из других регионов.

Следующий этап снятия ограничений в случае положительной тенденции по снижению заболеваемости коронавирусом в республике, по мнению главы, может быть введён с 22 июня.

Между тем за последние сутки в Якутии зарегистрировано 76 новых случаев коронавируса.

«Несмотря на некоторое повышение количества больных, по городу Якутску наблюдается сокращение – за прошедшие сутки зафиксировано 54 новых случая, 9 случаев в Мирнинском районе, 6 – в Олёкминском. Все контакты больных выявлены, ведётся обработка их анализов. Надеемся, что благодаря оперативным действиям штабов на местах, эти очаги будут локализованы», – отметил Ил Дархан.

По показателям тестирования Якутия, как и прежде, находится в лидерах по стране – за последние сутки проведено свыше 3,5 тысяч анализов на COVID-19.