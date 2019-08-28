28.08.2019
20:05
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Происшествия

Глава Якутии прокомментировал пожар на «Лямпушке»

Глава республики Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях опроверг слухи о каком-либо участии госслужащих в происшествии на «Лямпушке», где 26 августа произошел пожар.

«Насколько я знаю, это была частная поездка, она никакого отношения к государству не имеет. Ни один действующий чиновник, ни сенатор Егор Афанасьевич Борисов там не находились», — сообщил Айсен Николаев.

Он также напомнил зрителям прямого эфира, что расследование по пожару на территории кордона «Лямпушка» в Кобяйском районе уже идет. В частности, Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РС(Я) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в доме.

Источник: http://ysia.ru/glava-yakutii-vo-vremya-pozhara-na-lyampushke-ne-bylo-ni-odnogo-dejstvuyushhego-chinovnika/
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