Глава Якутии прокомментировал пожар на «Лямпушке»

Глава республики Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях опроверг слухи о каком-либо участии госслужащих в происшествии на «Лямпушке», где 26 августа произошел пожар.

«Насколько я знаю, это была частная поездка, она никакого отношения к государству не имеет. Ни один действующий чиновник, ни сенатор Егор Афанасьевич Борисов там не находились», — сообщил Айсен Николаев.

Он также напомнил зрителям прямого эфира, что расследование по пожару на территории кордона «Лямпушка» в Кобяйском районе уже идет. В частности, Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РС(Я) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в доме.