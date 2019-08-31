Глава Якутии проинспектировал строительство школы в Таттинском районе

В рамках рабочей поездки в Таттинский район Айсен Николаев посетил село Кыйы. Здесь руководитель республики ознакомился с ходом строительства Тыарасинской школы имени Матвея Турнина.

Вопрос строительства Тыарасинской школы местные жители поднимали с давних пор. С 1991 года дети учатся в пяти неприспособленных зданиях, но, несмотря на такие условия, образовательное учреждение является обладателем номинации «Школа года в России», лауреатом дальневосточного конкурса инновационных школ. В прошлом году будучи еще врио Главы Якутии Айсен Николаев взял ситуацию под личный контроль.

Уже сегодня школа на 90 учащихся в с. Кыйы Таттинского улуса возводится компанией «Монтажник». На объекте выполнены геодезические работы по разбивке осей площадки, основных объектов строительства, установлены сваи. Таттинцы поблагодарили Айсена Николаева за оперативное решение проблемы.

В селе Кыйы руководитель республики также проинспектировал подготовку к отопительному сезону. В частности, он посетил строящуюся котельную.

Как отметил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС(Я)» Виталий Чикачев, по итогам первого этапа строительства, который запланирован на октябрь текущего года, котельная заменит три старых котельных и начнет отапливать местную больницу, детский сад и клуб.

В следующем году начнется второй этап строительства, включающий подключение магистральных тепловых сетей. Это позволит подключить к центральному отоплению 260 домов, что составляет 80% всего жилого фонда села.

Добавим, что по инвестиционной программе ГУП «ЖКХ РС (Я)» в Таттинском районе строится три котельных – в селах Дэбдиргэ, Усть-Татта и Кыйы. В Кыйы возведено здание и установлены пять котлов. Мощность объекта – 14,5 МВт.