Глава Якутии принял участие в совещании Ассоциации инновационных регионов России

В рамках Гайдаровского форума 15 января глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ принял участие во встрече губернаторов и глав субъектов, входящих в состав Ассоциации инновационных регионов России. Встреча прошла под председательством и.о вице-премьера правительства РФ Виталия МУТКО.

Одной из главных тем встречи с губернаторами стала отставка правительства РФ.

«Мы будем исполнять обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство. Губернаторам нужно работать, их роль только поднимается и усиливается», — подчеркнул Виталий Мутко в ходе встречи.

Он пояснил, что отставка правительства не является свидетельством того, что оно не справилось с поставленными задачами. При этом, отвечая на вопрос о структуре нового кабмина и.о вице-премьера отметил, что к происходящим изменениям надо относиться спокойно, решения о назначении председателя и структуре правительства примет глава государства.

Виталий Мутко напомнил, что сегодня идёт реализация 12 национальных проектов. Для их реализации нужна более гибкая система управления, о которой говорил Глава государства Владимир Путин, и вовлеченность всех ветвей власти. Думаю, что отставка правительства — это один из элементов перенастройки всей системы управления», — отметил и.о. вице-премьера.

Говорилось и о том, что новому составу правительства следует сохранить преемственность региональной направленности.

«Хотелось бы, чтобы в целом региональная повестка правительства была сохранена и в будущем. На протяжении последних полутора лет все шаги, которые мы предпринимали, согласовывались с регионами. Никогда не было такого контакта у правительства с губернаторами и с регионами. Мы вместе выработали подход, поэтому отставка кабинета министров не должна сказаться на работе губернаторского корпуса. Вы избраны народом, ваша роль только поднимается и усиливается», — сказал он, обращаясь к руководителям регионов.

В ходе встречи также был избран новый состав Ассоциации инновационных регионов России, которая объединяет губернаторов и глав субъектов в вопросах внедрения инновационных подходов в управлении субъектом.

На встрече также обсуждены ключевые моменты, прозвучавшие в послании президента страны Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию РФ, связанные со строительством школ, решением социальных проблем, повышением инвестиционной привлекательности регионов.

Главы регионов отметили, что настроены на продолжение активной работы как с действующими членами правительства, так и между собой в интересах населения. Также они договорились встретиться на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи. В рамках Форума запланировано проведение отдельных мероприятий, посвященных 10-летию со дня образования Ассоциации инновационных регионов РФ.

Отметим, что АИРР – это объединение субъектов РФ, образованное для продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация была создана в 2010 году при поддержке Минэкономразвития РФ, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В настоящее время в состав АИРР входят 17 регионов России, в том числе Республика Саха (Якутия).