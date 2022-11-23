23.11.2022
19:12
48
Якутия
Глава Якутии принял посла Казахстана в РФ
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev
Провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Беделбаевичем Кошербаевым. На полях Петербургского международного экономического форума мы наметили несколько направлений взаимовыгодных связей и возможностей для увеличения внешнеторгового оборота. На сегодняшней встрече мы закрепили наши договоренности и обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими республиками.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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