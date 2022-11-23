Глава Якутии принял посла Казахстана в РФ

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev Провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Беделбаевичем Кошербаевым. На полях Петербургского международного экономического форума мы наметили несколько направлений взаимовыгодных связей и возможностей для увеличения внешнеторгового оборота. На сегодняшней встрече мы закрепили наши договоренности и обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими республиками.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх