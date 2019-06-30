Глава Якутии принял делегацию из китайской провинции Хэйлунцзян

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с делегацией из провинции Хэйлунцзян, возглавляемой председателем постоянного комитета Собрания народных представителей Хэйлунцзян господином Сун Сибинь. Стороны обсудили ряд вопросов по расширению межрегионального сотрудничества, развитию экономических отношений, наращиванию несырьевого экспорта.

«Для Якутии Хэйлунцзян – это самая близкая, связанная крепкой дружбой провинция Китая. Сегодня мы успешно реализуем совместные проекты в различных сферах, развиваем побратимские связи между 18 муниципальными образованиями республики, городами и уездами Хэйлунцзян», – сказал Айсен Николаев, приветствуя иностранных гостей.

Руководитель республики рассказал об инвестиционном потенциале Якутии и заявил о готовности рассмотреть инвестпроекты в лесной промышленности и туристической отрасли, сотрудничество в области нефте- и газодобычи, переработки, добычи твёрдых полезных ископаемых, производства строительных материалов.

«Развитие Дальнего Востока и Арктики должно, на мой взгляд, стать мостом для расширения сотрудничества между Якутией и провинцией Хэйлунцзян, Россией и КНР в целом. Конечно, в осуществлении долгосрочных планов очень важным фактором является реализация инвестпроектов», – добавил он.

Айсен Николаев заявил о необходимости создания Межрегиональной комиссии, которая поможет выработать конкретные предложения по расширению межрегионального сотрудничества. Об этом он также говорил на встрече с первым секретарём парткома КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем в рамках VI Российско-Китайского ЭКСПО.

Руководитель республики напомнил, что в этом году исполняется ровно 15 лет с момента подписания Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. В честь этого события он предложил организовать с китайскими партнерами проект в сфере культуры. Учитывая последние успехи якутского кинематографа, этим проектом, по его мнению, может стать создание фильма.

Напомним, что Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Якутия и провинция Хэйлунцзян подписали в 2004 году. А на последнем Российско-Китайском ЭКСПО, прошедшем в июне текущего года, стороны приняли План совместных действий на 2019-2022 годы. Кроме того, между двумя регионами установлены побратимские связи.