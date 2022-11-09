Глава Якутии принимает участие в заседании Совета ДФО

Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в Совете ДФО под председательством заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Заседание проходит во Владивостоке. На заседании руководители федеральных министерств и ведомств, главы дальневосточных регионов рассмотрят вопросы экономической и общественной безопасности на Дальнем Востоке, обеспечения потребностей Вооруженных Сил РФ, а также ход реализации национальных проектов и итоги Восточного экономического форума.

Фото: Марии Васильевой Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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