09.11.2022
11:31
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Политика
Глава Якутии принимает участие в заседании Совета ДФО
Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в Совете ДФО под председательством заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Заседание проходит во Владивостоке.
На заседании руководители федеральных министерств и ведомств, главы дальневосточных регионов рассмотрят вопросы экономической и общественной безопасности на Дальнем Востоке, обеспечения потребностей Вооруженных Сил РФ, а также ход реализации национальных проектов и итоги Восточного экономического форума.
Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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