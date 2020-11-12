Глава Якутии принимает участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

В Москве открылся форум «Сильные идеи для нового времени», в котором принимает участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ. В рамках четырех секций форума глава региона обсудит с экспертами ряд социально значимых тем, посвященных поддержке и реализации лучших идей регионального развития, роли креативных индустрий, созданию условий для технологического прорыва.

В среду в рамках секции «Доверие для развития: вызов века» обсуждалась роль доверия в обществе как одного из обязательных условий для устойчивого экономического процветания и социальной стабильности страны.

В своем выступлении Айсен Николаев отметил, что кризис доверия в обществе – не только российская проблема, сегодня он принимает всеобщий, цивилизационный характер. Это следствие общего кризиса веры, отказа от идеалов и ценностей.

«Пока мы не выработаем в хорошем смысле веру во что-то светлое, что выше наших сегодняшних потребностей, у нас результата не будет. Сегодня рейтинг доверия президента РФ Владимира ПУТИНА в нашем обществе составляет 70%, потому что он возродил веру в светлые идеалы, в то, что государство защищает слабых, армия защищает интересы России, что олигархов надо ставить на место. Сегодняшний рейтинг президента – показатель того, что он возродил эту веру у населения», – подчеркнул глава Якутии.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Мероприятие направлено на объединение лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан. Цель мероприятия – совместное проектирование, сбор и широкое обсуждение идей и проектов, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

Как сообщают организаторы, за время подготовки мероприятия было собрано около 15 тысяч идей из регионов страны, направленных на развитие экономики, социальной и технологической сфер, лучшие из которых будут презентованы на форуме. Якутия представила 120 идей по семи направлениям, заняв 24 место среди 85 российских регионов и второе место в Дальневосточном федеральном округе.

Форум продолжает работу.