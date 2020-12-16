Глава Якутии пригласил Бауманку в Тикси

Айсен Николаев провёл рабочую встречу с ректором Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолием Александровым. На встрече обсуждалось участие университета в реализации проектов в Арктической зоне Якутии.

Напомним, в сентябре этого года между республикой и одним из ведущих вузов страны было подписано соглашение о сотрудничестве в реализации программы деятельности научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития», при этом Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана вошёл в состав участников центра.

Глава Якутии пригласил вуз принять участие в проекте международной арктической научно-исследовательской станции (МАНИС) в Тикси. Кроме того, он предложил руководству университета рассмотреть посёлок Тикси в качестве полигона МГТУ им. Н.Э. Баумана и НОЦ «Север» по тестированию результатов приоритетных фундаментальных и прикладных исследований и разработок в интересах развития Арктической зоны РФ.

На встрече были обсуждены и другие направления взаимодействия с акцентом на развитие технической инфраструктуры инженерных сооружений Арктической зоны, а также – на испытания разрабатываемых в МГТУ технологий для Крайнего Севера.

В ходе визита Айсен Николаев ознакомился с научно-технической базой национального исследовательского университета, в частности, с работой Технопарка, созданного как совместный проект университета с технологической компанией Mail.ru Group. Главе республики также продемонстрировали работу учебно-научного космического центра, где создан наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами, в состав которого входят Центр управления полетами и Центр дистанционного зондирования Земли.