Глава Якутии представил кандидатуру на пост премьера

В ходе двадцать первого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 10 ноября народные депутаты республики рассмотрели кандидатуру Андрея ТАРАСЕНКО на должность председателя правительства, внесённую в парламент главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Андрей Тарасенко исполняет обязанности председателя правительства Якутии с 31 июля 2020 года. Представляя депутатскому корпусу кандидатуру Тарасенко на пост премьер-министра, Айсен Николаев отметил, что за это время проделана большая работа по сохранению устойчивости бюджетной системы республики, в том числе во взаимодействии с федеральным центром. Глава республики отметил Андрея Владимировича как высококвалифицированного, инициативного руководителя и эффективного организатора.

Андрей Тарасенко выразил признательность главе Якутии за высокое доверие и предложение возглавить правительство республики.

«Якутия – уникальный регион и сильный лидер Дальнего Востока с высоким потенциалом для прорывного развития», – сказал Тарасенко.

В своём выступлении Андрей Тарасенко озвучил ключевые задачи социально-экономического развития республики. По словам Тарасенко, все они перекликаются с параметрами, обозначенными в стратегических указах руководства страны и республики. Безусловно, преемственность ранее поставленных задач будет сохранена.

Приоритетными направлениями работы республиканского правительства, по мнению Андрея Тарасенко, будут развитие промышленности и производства на основе тех природных ресурсов, которые добываются в республике, и их переработка на своей территории для повышения конкурентоспособности местной продукции, создания новых рабочих мест и увеличения доходной части регионального бюджета. При этом отмечается приоритет сохранения окружающей среды для нынешних и будущих поколений, особое внимание будет уделено воспроизводству биоресурсов. В планах дальнейшее развитие Арктической зоны, совершенствование механизмов северного завоза, повышение уровня транспортной доступности, снижение цен на авиаперевозки, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, традиционных отраслей хозяйства.

«Главным приоритетом в республике всегда была и должна оставаться забота о комфорте и благополучии каждого жителя республики вне зависимости от места его проживания. Везде должны быть равные возможности и достойное качество жизни. В социальной политике особое внимание будет уделено льготным категориям, старшему поколению. Уверен, направив все силы и опыт на эффективную и слаженную работу, мы решим стоящие перед регионом задачи и обеспечим Якутии достойное настоящее и будущее», – заключил Андрей Тарасенко.

После обсуждения кандидатуры народные депутаты приняли решение о включении кандидатуры Андрея Тарасенко в бюллетень для тайного голосования, итоги которого будут озвучены после подсчёта голосов.