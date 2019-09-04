Глава Якутии предложил отказаться от финансирования медучреждений Крайнего Севера по нормативу

Предложение изменить систему финансирования медучреждений на Крайнем Севере озвучил глава Якутии Айсен Николаев в ходе выступления с основным докладом на заседании президиума Госсовета РФ.

Заседание провел сегодня Президент России Владимир Путин в рамках Пятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отметим, что основной темой стало обсуждение проекта Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года, представить которую было доверено руководителю Якутии.

Касаясь развития здравоохранения, Айсен Николаев отметил высокую важность обеспечения качественной первичной медико-санитарной помощи в каждом населенном пункте Дальневосточного округа, особенно в её отдаленных труднодоступных местах. «Для этого предлагаем финансировать медицинские учреждения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Дальнего Востока из Фонда обязательного медицинского страхования не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания», — сказал глава Якутии.

Переход на способ оплаты медицинской помощи по принципу «глобального бюджета», о котором заявил Айсен Николаев, минимизирует риски сокращения численности врачей в поселениях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Дальнего Востока.

Отметим, что в проекте Национальной программы определены две главных цели в развитии здравоохранения – обеспечение доступности первичной медицинской помощи в малых населенных пунктах и обеспечение сроков медицинской помощи. Кроме того, в проекте масштабной программы заявлено о планах построить в округе 891 ФАП и врачебную амбулаторию, провести капитальный ремонт 1205 объектов здравоохранения.