Глава Якутии пожелал здоровья пострадавшему при тушении лесного пожара

Глава Якутии Айсен Николаев 15 июня в режиме видеоконференцсвязи встретился с парашютистом-пожарным I класса Якутской авиабазы Юрием Пикаловым, который получил травму при выполнении производственного спуска с применением спускового устройства с вертолёта Ми-8 на лесной пожар в Нерюнгринском районе.

Юрий Борисович сегодня проходит лечение в травматологическом отделении Республиканской больницы №2, Центре экстренной медицинской помощи в г. Якутска. Его состояние в настоящее время врачи оценивают как средней степени тяжести.

Айсен Николаев в ходе разговора осведомился о самочувствии Юрия Борисовича. Глава республики выразил Юрию Пикалову большую благодарность за работу и самоотверженность в тушении лесных пожаров.

«Очень надеюсь, что наши врачи сделают всё необходимое для вашего выздоровления. Сегодня вас снимут на МРТ, а затем оперируют для того, чтобы поставить на ноги. Также передаю вам благодарность от имени руководителя Рослесхоза Ивана Васильевича Советникова. Я с ним встретился в Москве», — сказал Айсен Сергеевич.

Врачи РБ-2 сообщили, что сейчас заканчивается обследование пациента, после будет проведено оперативное лечение – реконструктивная пластическая операция на позвоночнике для фиксации позвонков с устранением смещения и деформаций, чтобы человек встал на ноги.

Айсен Николаев попросил лечащих врачей очень внимательно отнестись к травмированному парашютисту-пожарному.

«Случай непростой. Юрий Борисович пострадал при выполнении служебных обязанностей при тушении лесных пожаров на территории республики. Нам хотелось бы, чтобы Юрий Борисович поправился в самое ближайшее время», — отметил Ил Дархан.

Глава Якутии искренне пожелал Юрию Борисовичу быстрее восстановиться, встретиться с дочерями, увидеть внучку.

Юрий Пикалов травму получил при выполнении производственного спуска с применением спускового устройства КС-К с вертолёта Ми-8 на лесной пожар ЗАСС Нерюнгринского лесничества. Произошло резкое ускорение спуска с высоты около 10 метров и жёсткое приземление работника Алданского авиаотделения.