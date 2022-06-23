Глава Якутии поздравляет с проведением ЧМ по мас-рестлингу

Дорогие участники и гости чемпионата мира по мас-рестлингу!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с проведением IV чемпионата мира по мас-рестлингу, посвящённого 100-летию образования Якутской АССР!

Вот уже в третий раз Якутск становится местом проведения грандиозного спортивного зрелища. Мы искренне рады, что организация чемпионата мира на родине мас-рестлинга становится доброй традицией.

В чемпионате мира выступят 132 сильнейших спортсмена из 41 страны. В составе сборной команды России кроме якутских атлетов представлены мадьыны из российских регионов Иван Галкин (125 кг), Виктор Колибабчук (125+ кг), Мохинур Абдузойирова (85 кг) и Кристина Кочесокова (абсолютная категория).

Во время чемпионата мира в Якутске 25 июня мы впервые отметим Всемирный день мас-рестлинга, который учрежден президиумом Международной федерации, и будет ежегодно проводиться в четвертую субботу июня. Кроме этого, в рамках чемпионата состоялся Конгресс Международной федерации мас-рестлинга и будет проведена презентация гимна, текст которого написала народный писатель Якутии Наталья Михалева — Сайа.

Сегодня якутским национальным видом спорта – мас-рестлингом – занимаются около 32 тысяч человек в более чем в 50-ти странах мира, в том числе свыше 16 тысяч – в России.

В состав Международной федерации мас-рестлинга входят 52 национальных федерации, Всероссийской федерации – 63 региональных федераций и отделений. Это результат системной работы Международной и Всероссийской федерации мас-рестлинга и Министерств спорта России и Республики Саха (Якутия).

Для дальнейшей популяризации мас-рестлинга принято решение создать в Якутии Международный центр мас-рестлинга. Уверен, что при проведении совместной планомерной работы с Олимпийскими комитетами других государств, Международным олимпийским комитетом и с нашими федеральными коллегами, этот вид спорта вполне может стать олимпийским.

От лица руководства республики благодарю организаторов чемпионата – всех, кто вложил свои силы, душу, умение в подготовку и проведение столь престижного соревнования. Уверен, что эти соревнования дадут новый импульс для дальнейшего развития этого замечательного вида спорта.

Желаю всем участникам честных и бескомпромиссных поединков, высоких спортивных достижений и самых лучших впечатлений от пребывания в Якутии!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев