Глава Якутии поздравляет с праздником Бакалдын

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с эвенкийским национальным праздником – Бакалдын!

Бакалдын – это долгожданная встреча людей после долгой и суровой северной зимы. Праздник символизирует возрождение и обновление природы. С давних времен в Бакалдын рождались новые семьи, решались общие вопросы, проводились состязания.

В Якутии проведение праздника передают друг другу муниципальные районы Якутии, где живут эвенки. В этот раз честь организовать Бакалдын предоставлена Оленёкскому району.

Обрядовый праздник эвенков «Бакалдын-2022» в республике в этом году посвящен Году культурного наследия в России и 100-летию образования Якутской АССР. Торжество будет проводиться 3-5 июня в окрестностях Якутска.

В рамках трёхдневного празднования Бакалдына будут проведены обряд встречи солнца, республиканские эвенкийские национальные конкурсы – этностойбище «Урикит», национальной кухни, «золотой наперсток», конкурс запевал эвенкийских хороводов, молодежные конкурсы.

В спортивную программу праздника включены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, мауткат – «метание маута», хима сирга – «быстрые нарты», нирукат – «ловля хариуса», абсолютное первенство по борьбе и другие. Это яркий и красивый праздник, объединяющий нас.

В нашей республике проводится целенаправленная работа по поддержке языков и культуры коренных малочисленных народов Севера. Сегодня министерство по развитию Арктики и делам коренных малочисленных народов Севера Якутии реализует проекты по цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики, что приобрело статус проекта Арктического совета. Разработан проект AYANA — голосовой роботизированный переводчик с эвенкийского на русский язык. Он доступен в смартфонах. Данный проект планируют расширять и на другие языки коренных малочисленных народов Севера.

Дорогие друзья!

В век глобализации такие национальные праздники как Бакалдын имеют очень важное значение для сохранения языка и национальной самобытности, а также в передаче культурного наследия молодым поколениям.

В этот праздничный день позвольте пожелать всем хорошего настроения, крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов во всех начинаниях!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев