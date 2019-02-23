Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые якутяне! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества! 23 февраля – это значимый праздник, объединяющий всех соотечественников.

Страна чествует всех, кто готов в любую минуту встать на защиту мирной жизни на родной земле. Защита Родины, военная служба во все времена считалась почётной обязанностью. И все те, кто связал свой жизненный и профессиональный путь со службой в Вооружённых Силах Российской Федерации, заслуженно пользуются неизменным уважением народа.

В этот день мы чтим память всех, кто в разное время защищал рубежи Родины, благодаря подвигу которых можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Нынешнее поколение с благодарностью вспоминает подвиги дедов и прадедов, которые стойко и самоотверженно защищали Родину от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

На днях вся страна отметила 30-летие вывода ограниченного контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан. Особые слова признательности адресованы ветеранам и участникам локальных военных действий и военнослужащим запаса.

В любое время защитники Отечества показывают верность присяге и служебному долгу, твёрдость духа и истинный патриотизм. И сегодня на нас возложена ответственная миссия хранить и приумножать наследие ветеранов, защищать и беречь свой народ, быть опорой и поддержкой для своих семей.

Дорогие друзья! Уверен, что нынешнее поколение якутян достойно продолжит традиции наших отцов, дедов и прадедов. В этот замечательный день искренне желаю всем крепкого здоровья, надёжного тыла, мира и согласия! Пусть над нами, нашими родными и близкими, всегда царит мирное небо! С праздником!

Глава Якутии Айсен Николаев

Фото sakha.gov.ru