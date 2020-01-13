Глава Якутии поздравляет с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, работники печати, телевидения, радио и интернет-изданий!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днем российской печати!

Профессиональная журналистика – одна из опор гражданского общества. Свободное, справедливое и мотивирующее на добрые поступки и действия слово – это огромный ресурс для развития региона. Вы создаёте многогранный, живой, интересный и динамичный облик Республики Саха (Якутия) в средствах массовой информации.

Вы выполняете ответственную и очень важную миссию информирования большой аудитории о жизни региона, организуете диалог между властью и обществом, влияете на настроение и мнение людей.

Якутские СМИ сегодня – это открытые дискуссионные площадки, выражающие различные точки зрения на все события, происходящие в республике. Оперативность и непредвзятость журналистов помогают нам своевременно реагировать на вопросы, требующие принятия решения.

Мир стремительно меняется. В цифровой век, когда информация распространяется с высокой скоростью и большим охватом, требования к вашему мастерству возрастают многократно.

Сегодня меняется характер и способы подачи новостей, в информационном поле появляются много новых участников – это не только блогеры с большой аудиторией, но и активные граждане, доносящие своё слово через личные страницы в социальных сетях.

Именно поэтому особенно отрадно, что профессиональная пресса Якутии постоянно развивается, ищет и пробует новое, стремится к объективности и правдивости в освещении событий и явлений, тем самым укрепляет свои позиции в информационном пространстве.

Дорогие друзья! В этот праздничный день я желаю вам увлекательных творческих проектов, замечательных героев, хороших новостей и профессиональной самореализации! Счастья и удачи!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ