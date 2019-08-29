Глава Якутии поздравляет с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто добывает газ и бурит нефтяные скважины, занят переработкой и транспортировкой нефтепродуктов – всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных отраслей промышленности. Топливно-энергетический комплекс является фундаментом благосостояния республики и страны в целом. Ведь нефть и газ, которые добываются тружениками отрасли, – это залог тепла и света в наших домах, топливо для транспорта, сырье для промышленности.

Сегодня в республике создается Якутский центр газодобычи в рамках Восточной газовой программы. В сотрудничестве с ведущими нефтегазовыми компаниями России реализуются высокотехнологичные проекты по добыче и транспортировке сырья. У Якутии есть большой углеводородный потенциал, который нам еще предстоит раскрыть.

Сейчас в городе Мирный проходит первый Нефтегазовый форум, в котором принимают участие органы власти, ведущие федеральные и региональные эксперты, представители бизнес-сообщества и крупнейших промышленных предприятий. В эти дни в столице алмазного края мы обсудим вопросы создания нефтегазового кластера в Западной Якутии, определим векторы развития отрасли. Не обойдем вниманием и волнующие всех якутян вопросы экологической безопасности. Участники форума также станут свидетелями исторических событий – на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении откроется вахтовый поселок компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и будет введен в эксплуатацию промышленный участок компании «РНГ».

Дорогие друзья!

Каждый из вас вносит свой вклад в большое и важное дело – эффективное развитие нефтегазового комплекса и сохранение передовых позиций на российских и мировых рынках. Убежден, что и впредь вы будете успешно решать все поставленные задачи. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!