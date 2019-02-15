Глава Якутии поздравляет с 30-летием вывода советских войск из Афганистана

Уважаемые участники боевых действий в Афганистане!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с 30-летием вывода советских войск из Афганистана!

Военные действия, проходившие на территории Афганистана на протяжении девяти с лишним лет, завершились выводом ограниченного контингента советских войск 15 февраля 1989 года. Эта дата считается завершением «Афганской войны».

Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, выполнявших поставленные командованием задачи на территории Демократической Республики Афганистан, и вспоминаем тех, кто исполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни. В этом дне отражены верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали здоровье и жизнь, защищая интересы своей страны. Наш долг – оказывать им и их семьям всемерную помощь и поддержку.

Благодарим вас, бойцы, за подвиг! Выражаю уверенность, что вы и дальше будете опорой нашего государства и общества. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и стабильности. Пусть вас окружают любовью и заботой родные и близкие!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев