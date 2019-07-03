Глава Якутии поздравляет Евгению Михайлову

Поздравляю Анатолия Николаева с назначением на должность ректора Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, и Евгению Михайлову с избранием на пост Президента СВФУ!

Миссия Университета — развитие человеческого капитала для устойчивого развития Арктической зоны России и Дальнего Востока.

Когда примерно 10 лет назад перед республикой поставили задачу по реформированию ЯГУ в федеральный университет, я руководил администрацией Президента Республики Вячеслава Штырова, а Евгения Исаевна, будучи вице–президентом республики, занималась международными культурными, образовательными связями. Проекты по кочевым школам, по сохранению культурного многообразия северных народов, развитию библиотек и музеев Якутии получили поддержку ЮНЕСКО, неоценим вклад Евгении Исаевны в признание Ленских столбов шедевром нематериального наследия человечества.

Никто, кроме нее, не справился бы с этой колоссальной задачей по объединению автономно работавшие образовательных и научных институтов республики в единую целевую платформу для будущего профессионального образования и академической науки нашей не только нашей республики, но всего Северо-Востока страны.

Результаты деятельности университета под руководством Евгении Исаевны Михайловой высоко оцениваются в ведущих рейтингах. В 2018 году в Национальном рейтинге российских университетов СВФУ занял 28 место. В международных рейтингах СВФУ уверенно входит в ТОП-250 вузов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии, а также в ТОП-220 стран БРИКС.

Я уверен, что в качестве Президента Университета Евгения Исаевна выведет на новый уровень продвижение потенциала СВФУ в стране и в мире, его дальнейшее развитие как научно –образовательного центра мирового уровня

Глава Якутии Айсен Николаев