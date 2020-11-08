Глава Якутии поздравляет

Уважаемые работники рентгенологической службы Республики Саха (Якутия)!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём рентгенолога!

День рентгенолога – это праздник врачей, лаборантов, медсестёр кабинетов лучевой диагностики, персоналов рентген-отделений, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенохирургических отделений, отделений ядерной медицины, работающих с эмиссионными установками и линейными ускорителями, УЗИ-отделений и групп радиационного контроля.

Сегодня по всей Якутии на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в кабинетах рентгенографии и компьютерной томографии без выходных трудятся десятки сотен медицинских работников. В их ведении 325 рентген-аппаратов, 28 аппаратов КТ, 7 МРТ-аппаратов и 5 рентгенхирургических установок.

Во время пандемии ковида стало понятно, что если есть высокоточная аппаратура и квалифицированный медицинский персонал, то мы устоим перед вызовами современного мира. Рентгенология должна быть на всех рубежах: на первичном звене, так и в больницах третьего уровня. Сегодня без лучевой диагностики немыслимы ни планирование операций, ни терапевтическое лечение, ни ответы на самые трудные вопросы при постановке диагноза.

Дорогие наши медики, работающие в кабинетах лучевой диагностики! Ваш труд достоин самого высокого признания и уважения. И это особенно важно сегодня, в дни пандемии коронавирусной инфекции, когда вовремя поставленный диагноз может спасти человеку жизнь. Благодарю вас за профессионализм, ответственность, стойкость и желание помочь своим согражданам в трудную минуту. Сегодня нам надо обязательно выстоять и одолеть эту болезнь, не дать ей дальше распространяться, находить её в зачатке. И в этом большая роль отводится именно вам, рентгенологам.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и успехов в вашем благородном труде! Добра и мира вам и вашим близким! Уверен, что мы общими усилиями выстоим и победим в борьбе с COVID- 19!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев