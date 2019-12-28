Глава Якутии поздравил воспитанников Мегино-Кангаласского социально-реабилитационного центра

Глава Якутии Айсен Николаев 28 декабря в ходе рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус посетил Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Мегино-Кангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних был создан по линии Министерства труда и социального развития республики в 1996 году.

В центре несовершеннолетним и семьям с детьми оказывают социальную, юридическую, психологическую, медицинскую, консультативную помощь. Сотрудники Центра осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних детей и реализуют программы, направленные на социальную реабилитацию.

Также центр имеет стационарное отделение, рассчитанное на 15 койко-мест. В этом году реабилитацию в стационарном отделении прошли 174 ребенка.

Айсен Николаев осмотрел здание Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и поздравил детей с наступающим Новым годом.

«Новый год – это праздник, когда мы все и взрослые, и дети, мечтаем о чём-то хорошем, чтобы всё плохое осталось позади, а Новый год принес нам только счастье и удачу. Я искренне желаю вам всего самого хорошего, верить в лучшее и стремиться в жизни только к прекрасному и светлому», — сказал Айсен Николаев, обращаясь к воспитанникам Социально-реабилитационного центра.

Дети поблагодарили Главу республики за поздравление с Новым годом, теплые пожелания, сладкие подарки и игрушки. В ответ они прочитали Ил Дархану стихи, которые выучили к новогоднему утреннику.