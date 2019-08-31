Глава Якутии поздравил с Днем знаний

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – это всеми любимый праздник, который близок и дорог каждому. Он объединяет многие поколения, потому что на протяжении всей жизни мы никогда не перестаем учиться.

В новом учебном году в Якутии за школьные парты сядут 146 тысяч детей. У них сегодня начнётся рубеж, символизирующий новые возможности и перспективы. Но особенно волнительным этот день является для первоклассников. Сегодня в нашей республике свыше 15 тысяч малышей впервые переступят школьный порог и откроют для себя мир знаний.

Не менее важным станет учебный год для выпускников, которым предстоит подготовиться к государственным экзаменам, и для тех, кто уже вступил во взрослую жизнь и начал постигать азы будущей профессии. В этом году в высших и средних специальных учебных заведениях республики обучается свыше 46 тысяч человек, из них около 12 тысяч юношей и девушек получают студенческий билет впервые.

Образование – надёжный фундамент, на котором строится благополучие страны. Именно поэтому развитие отрасли всегда ставилось во главу угла. Обеспечить доступность современных, передовых знаний для всех детей Якутии без исключения – вот наша главная цель. Для ее достижения мы проводим комплексную работу по повышению качества образования, созданию в республике единой культурной, оздоровительной среды для воспитания наших детей. И, конечно, развитие образования невозможно без надлежащих условий – создания инфраструктуры, строительства новых объектов. Так, по доброй традиции к новому учебному году мы открываем новые школы. Сегодня в торжественной обстановке распахнут свои двери три образовательных учреждения – школы в селе Бетюнцы Амгинского района и селе Арылах Сунтарского района, а также школа № 6 в городе Якутске. Кабинеты в них оборудованы по всем современным стандартам – детишки смогут не только учиться, но и заниматься спортом, творческой, исследовательской деятельностью и многим другим, что будет способствовать раскрытию их потенциала.

Дорогие друзья!

Впереди – новый учебный год. Это целый мир открытий и возможностей. Хочу в этот праздничный осенний день пожелать педагогам и родителям – профессиональных успехов, мудрости и терпения, а школьникам и студентам – отличных оценок, творчества, интересных событий и всего самого лучшего!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев