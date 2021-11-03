Глава Якутии потребовал соблюдения сроков реализации программы развития сельских территорий

Якутия ежегодно активно участвует в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2021 году общее финансирование по данной программе превысило 2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд выделены из федерального бюджета.

Ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» рассмотрен сегодня, 3 ноября, на совещании у главы Якутии Айсена Николаева с участием глав муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

«Программа комплексного развития сельских территорий приносит реальную помощь нашим сёлам. Благодаря ей строятся необходимые для селян социальные объекты, жильё и дороги, создаётся жилищно-коммунальная инфраструктура, решаются вопросы газификации и водоснабжения. Реализация мероприятий госпрограммы направлена на повышение качества жизни в сельских территориях республики, поэтому необходимо строго следить за сроками ввода запланированных в госпрограмме объектов», — подчеркнул Айсен Николаев.

Программа затрагивает все отрасли жизнедеятельности сельских территорий, начиная от здравоохранения, образования, культуры, заканчивая жилищно-коммунальным хозяйством, строительством жилья и автомобильных дорог. На территории Якутии реализация госпрограммы ведётся по девяти направлениям. На текущую дату по ряду из них освоение средств и исполнение мероприятий составляет 100%.

Так, в этом году в рамках госпрограммы 20 граждан, проживающих в сельской местности, получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Полностью завершено строительство третьего пускового комплекса внутрипоселковых газовых сетей в селе Бютяйдях Мегино-Кангаласского улуса общей протяжённостью 4 км. В сёлах Агдары Сунтарского улуса и Люксюгюн Кобяйского улуса введены локальные водопроводы.

Программа также предусматривает строительство школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивно-оздоровительного комплекса, канализационных очистных сооружений, комплексную застройку жилых кварталов, проведение капитального ремонта в социальных учреждениях, приобретение транспорта для объектов культуры и образования.

Но сроки ввода трёх объектов перенесены на следующий год, это ввод школы на 150 учащихся и детского сада на 50 мест в сёлах Усун и Кюбеинде Вилюйского улуса, участок межселенной дороги, примыкающий к федеральной автодороге «Лена» между населёнными пунктами I Орочен и Лебединый в Алданском районе. Данные объекты планируется ввести в течение первого квартала 2022 года.