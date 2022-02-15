Глава Якутии потребовал обеспечить ввод кардиодиспансера в заявленные сроки

Для своевременного и качественного завершения работ по строительству Республиканского кардиологического диспансера требуется мобилизация усилий всех ответственных структур. Ввод стратегически важного для региональной системы здравоохранения объекта не должен выходить за установленные сроки.

Вопросы, требующие оперативных решений со стороны строительного блока правительства, министерства здравоохранения, службы государственного заказчика и других ответственных структур, детально рассмотрены на совещании у главы региона Айсена Николаева 15 февраля.

«Все строительные работы на объекте должны быть завершены в первом квартале текущего года, чтобы в апреле кардиодиспансер смог начать приём пациентов. Других подходов быть не может. Учитывая, что сейчас середина февраля, все работы должны быть завершены за месяц с небольшим», — подчеркнул глава региона.

Правительству республики поручено перейти на режим ежедневного контроля за ходом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, прохождением итоговой проверки органом государственного строительного надзора.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 97%, а с учётом монтажа и установки медицинского оборудования – 88%. На объекте параллельно ведутся работы по устранению замечаний органов государственного строительного надзора, итоговая проверка пройдёт 22 февраля.

На объекте трудятся около 80 человек, также работают поставщики и инженеры высокотехнологического медицинского оборудования. Установка и монтаж тяжёлого оборудования выполнена на 90%. В настоящее время 5-й, 6-й и 8-й этажи кардиодиспансера полностью сданы, 2-й и 4-й этажи планируется сдать до конца февраля, 7-й этаж, на котором будут располагаться операционные, будет сдан до 8 марта. Об этом сообщил генеральный директор Службы государственного заказчика Пётр Кушкирин.

Министр здравоохранения республики Лена Афанасьева сообщила, что для Республиканского кардиологического диспансера требуется 521 штатная единица медицинского персонала. Министерством проведена работа по укомплектованию кардиодиспансера, дефицита в медицинских кадрах не имеется.

Глава республики поручил Минздраву определиться с руководящим составом отделений кардиологического диспансера и уже обеспечить обучение медперсонала работе с высокотехнологическим оборудованием.

Отдельное поручение дано по ускоренному объявлению закупочных процедур и исполнению государственных контрактов.