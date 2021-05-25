Глава Якутии поставил непростую задачу

Вопросы развития и повышения качества среднего профессионального образования в стране рассмотрены 24 мая в ходе первого заседания рабочей группы комиссии Государственного совета РФ по направлению «Образование». В заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие глава Якутии, руководитель рабочей группы по направлению «Среднее профессиональное образование» Айсен НИКОЛАЕВ.

В состав рабочей группы «Среднее профессиональное образование» вошли министр просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ, губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ, глава Республики Карелия Артур ПАРФЕНЧИКОВ, представители трёх федеральных органов исполнительной власти и 19-и субъектов РФ, руководители научных, образовательных организаций и крупных российских компаний.

В своём выступлении Айсен Николаев подчеркнул важность миссии рабочей группы в решении вопросов, связанных с современным качеством образования, в том числе, в части подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров.

Глава региона представил план работы на 2021 год, сформированный с учётом предложений регионов. В течение года участники рабочей группы обсудят актуальные вопросы, связанные с трансформацией системы среднего профобразования как ключевого драйвера развития человеческого капитала, формированием современной инфраструктуры в колледжах, цифровизацией, модернизацией технологий обучения, оценкой качества образования, прогнозом кадровой потребности,

Якутия готова представить проекты модернизации системы среднего профессионального образования. Айсен Николаев озвучил, что сегодня республика как никогда испытывает высокую потребность в квалифицированных кадрах. В регионе реализуются крупнейшие промышленные проекты, которые составляют основу экономического роста не только Якутии, но и всего Дальнего Востока и Арктики. При этом республика уделяет большое внимание и развитию несырьевых отраслей, делая ставку на креативные индустрии.

В настоящее время мощность системы высшего и среднего профессионального образования Якутии составляет 7,5 тысяч специалистов в год. Но согласно прогнозу, кадровая потребность Якутии до 2027 года возрастёт почти в 3,5 раза – до 27 тысяч специалистов в год.

«Мы ставим задачу не просто кратно повысить качество и уровень профобразования, но и полностью поменять его философию. Республика планирует реализовать проект по созданию Суперкампуса — современной культурной, спортивной, общественной среды для системы СПО. Проект должен стать драйвером развития среднего профобразования в республике и новых отраслей экономики, в том числе креативных», — отметил Айсен Сергеевич.

В рамках последующих заседаний рабочей группы участники также планируют обсудить лучшие мировые практики и передовые технологии в подготовке рабочих кадров, отвечающих потребностям работодателей.

Не менее важно рассмотрение вопросов самоопределения и профессионального развития студентов, реализации инклюзивных принципов в профобразовании. У каждого молодого человека, вне зависимости от места рождения, физических возможностей и уровня доходов семьи, должна быть возможность получить качественное образование и реализовать свой талант, уверен руководитель рабочей группы. В этом могут помочь примеры внедрения новых инструментов развития.

Участники заседания поддержали представленный главой Якутии Айсеном Николаевым план работы группы на 2021 год.