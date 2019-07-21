Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»

В рамках рабочего визита в Алданский район Айсен Николаев посетил золотоизвлекательную фабрику АО «Полюс Алдан», ознакомился с рабочим процессом, встретился с руководством и работниками предприятия.

В следующем году фабрика отметит 55-летний юбилей. С 2014 года здесь произведена масштабная реконструкция с применением новых технологий, построен новый высокопроизводительный пластинчатый сгуститель, заменяющий по мощности три существующих сгустителя.

Главе Якутии показали результат технического перевооружения – работу инновационного оборудования. Как было отмечено руководством предприятия, с 2016 года на фабрике фиксируется рост инвестиций в основной капитал, увеличивается объём геологоразведочных работ и производства, обновляются технологический транспорт и оборудование.

Благодаря современному инженерному подходу и реализации масштабной инвестиционной программы Группы «Полюс» предприятие достигло высоких показателей, впервые за всю историю сумев произвести более 6 тонн 200 кг золота по итогам 2018 года. В этот же период удалось вывести на проектную мощность участок кучного выщелачивания.

Управляющий директор АО «Полюс Алдан» Алексей Носков отметил плановое исполнение соглашения с Правительством республики по социальной ответственности. На данный момент «Полюс Алдан» содержит спортивно-оздоровительный комплекс с двумя плавательными бассейнами, который бесплатно посещают жители посёлка Нижний Куранах. Компания обеспечивает работу котельной, отапливающей жилой фонд и социальную инфраструктуру поселка.

Реализуется комплексная программа взаимодействия с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики с общим суммарным объёмом более 100 млн. рублей. Разработана проектная документация на строительство объекта «Полигон размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов и промышленных отходов». На стадии реализации – сотни мероприятий, направленных на усовершенствование охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Компания выполняет обязательства по реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность», согласно которому ежегодно принимает на работу жителей разных улусов республики, а также стажирует молодых специалистов.

Айсен Николаев подчеркнул, что золотодобывающая промышленность остаётся одной из главных опор развития экономики района и одним из главных отраслей социально-экономического развития республики.

«В последние годы мы видим серьёзный рост добычи золота, в этом году был установлен абсолютный максимум за всю историю существования золотодобывающей промышленности в Алданском районе – было добыто 12 тонн 600 кг золота. Это означает, что идёт развитие, внедряются новые технологии, продолжают создаваться рабочие места и условия для развития района в целом», — отметил глава Якутии. Айсен Николаев поблагодарил всех работников предприятия за ежедневный кропотливый труд, отметив, что только благодаря труженикам – главному богатству Якутии – достигаются такие результаты и вручил государственные награды.

Генеральный директор ПАО «Полюс Алдан» Павел Грачев подчеркнул, что высокие показатели последнего года – это результат взаимной плодотворной работы с руководством республики. Он выразил благодарность от имени всего коллектива за поддержку и взаимное сотрудничество.