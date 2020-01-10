Глава Якутии посетил РБ №2-ЦЭМП

Глава республики Айсен Николаев в сопровождении зампредседателя правительства Ольги Балабкиной и министра здравоохранения Елены Борисовой посетил сегодня два отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи: поликлиническое отделение травматологии и ортопедии и отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Напомним, капитальный ремонт в городском травмпункте, который с июля прошлого года перешел в ведение РБ№2-ЦЭМП, проведен по его поручению и пережил за несколько месяцев второе рождение.

— Травмпункт значительно расширился, сейчас он занимает не один этаж, а полтора, потоки первичных и вторичных пациентов у нас теперь разделены – прием первичных пациентов осуществляется на первом, вторичных – на втором этаже, — делится главный врач РБ№2-ЦЭМ Иван Иванов. — Сейчас ведется работа по дальнейшей организации записи пациентов на повторный прием, они будут приходить в назначенное время, и организации живой очереди. Приобретена новая мебель, обновлено медицинское оборудование, организована правильная, соответствующая всем САНПИНам, операционная, расширилась территория ожидания. Пациенты избавлены от процедуры регистрации, регистрация будет производиться непосредственно на приеме врача. Кроме того на первом этаже будет работать специалист, который будет регулировать поток первичных пациентов по тяжести травмы, приоритетность при этом будет отдаваться пациентам с более тяжелой травмой. Дело осталось только за подъемником, Для удобства пациентов организован перевоз больных, направляемых в травматологическое отделение больницы.

Вторым объектом рабочего визита Айсена Николаева стало отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения больницы. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в этом году для Регионально-сосудистого центра приобретен второй ангиограф стоимостью 53 миллиона рублей, благодаря чему теперь в больнице два аппарата. Огромный, белого цвета, практически без проводов, именинник легко и бесшумно двигаясь, охотно демонстрирует свои технические возможности. Небольшой пульт управления прямо на операционном столе, огромный монитор – вот и все, по большому счету, инструменты рентген-хирурга. Во время операции он может работать теперь без рентген-лаборанта (на старом аппарате надо было работать вдвоем).

— Новейший аппарат производства Нидерландов, пока единственный на Дальнем Востоке, — комментирует Семен Эверстов, исполняющий обязанности заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. — С его помощью мы будем проводить все виды эндоваскулярных операций. Основная категория наших пациентов это больные инфарктом миокарда и ишемическими инсультами.

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