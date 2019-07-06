Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри

Городской парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева города Нерюнгри вошёл в число 165 лучших проектов по благоустройству по итогам 2018 года по версии Минстроя РФ. Об этом 5 июля, комментируя итоги объезда города Нерюнгри, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Объект стал лучшим в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом».

«Для Нерюнгри это очень хороший показатель», – подчеркнул Айсен Николаев. В этом году для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 454 заявки из 84 регионов страны. Каждый регион для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» направил свои лучшие реализованные практики по благоустройству, а сами проекты прошли строгую экспертизу и были оценены экспертами.

Айсен Николаев сообщил, что всего в реестр лучших практик вошли четыре проекта из Якутии.

Так, в ТОП-25 лучших практик по благоустройству вошли «Бульвар учителя» в городе Якутске (23-е место в номинации «Улица как общественное пространство») и Сквер труженикам тыла в городе Якутске (24-е место в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения»). 117-е место занял проект «Двор как общественное пространство» Бердигестяхского наслега Горного улуса (номинация «Вовлечение общественности в подготовку и реализацию практик (проектов) по благоустройству»).

«В Якутии такие современные общественные пространства должны появиться не только в столице республики, но и в других населённых пунктах улусов. Это очень важно. В этом году Покровск и Нюрба стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Я уверен, что реализация таких проектов позволит качественно улучшить жизнь населения и сделать комфортным проживание в наших населённых пунктах. Я рад за Нерюнгри, что такой проект будет реализован. Это пример для других населённых пунктов Якутии», – подчеркнул Айсен Николаев.